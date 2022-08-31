На уроках в российских школах запретили мобильные телефоны

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября запрещается пользоваться мобильными телефонами на уроках в российских школах.

«В соответствии с новыми санитарными правилами, <…> у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, на уроках, я подчеркиваю, использовать не допускается… чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий», – сказал министр на общероссийском родительском собрании.

Кравцов добавил, что в случае чрезвычайной ситуации в школе, то «родителям обязательно позвонят, скажут».

Родителям можно пообщаться со школьниками на перемене, «но на уроках в соответствии с санитарными правилами использовать мобильный телефон не допускается», – подчеркнул он. При этом Кравцов не преминул упомянуть про вред, которые наносят мобильные телефоны здоровью детей. «Но, кстати, использование мобильных телефонов, вы прекрасно понимаете, влияет на здоровье малышей и детей. Поэтому здесь этот момент нужно учитывать», – отметил он.

Глава Минпросвещения также рекомендовал провести традиционные школьные линейки 1 сентября в очном формате. «Еще раз я хочу сказать – у нас очный формат обучения. Максимальное количество, и мы рекомендуем очные проводить линейки, и в основном во всех школах линейки пройдут очно, только какие-то чрезвычайные ситуации могут изменить традиционный формат», – сказал Кравцов.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что большинство антиковидных ограничений в школах возобновлять в новом учебном году не требуется. Но сотрудникам, участвующим в приготовлении и раздаче пищи, придется носить маски и перчатки, останется запрет на массовые мероприятия в классах и залах с привлечением посторонних. Кроме того, сохраняются требования о проведении «утренних фильтров» с обязательной термометрией учащихся, преподавателей и технического персонала образовательных учреждений.

Москва, Наталья Петрова

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