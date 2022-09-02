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Пятница, 2 сентября 2022, 10:59 мск

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Замглавы Староуткинска заняла кресло своего начальника

Новым главой Староуткинска стала Любовь Бурухина, прежде занимавшая должность заместителя главы по экономике и финансам.

Как сообщается на сайте местной думы, при голосовании депутаты предпочли ее прежнему мэру, Владимиру Кузовкову. Ко второму туру также была допущена главный бухгалтер администрации Екатерина Маханек.

Добавим, сегодня проходит второй тур конкурса по выбору главы в Пелыме и первый – в Кировграде. На следующей неделе конкурсы состоятся еще в нескольких городах Свердловской области.

Староуткинск, Елена Владимирова

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