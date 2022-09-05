Отопление в Екатеринбурге могут включить в ближайшие дни

Резкое похолодание в Екатеринбурге может скорректировать сроки начала отопительного сезона.



Как правило, отсчет идет от 15 сентября, однако власти всегда ориентируются на погоду – в постановлении правительства РФ № 354 оговорено, что включать тепло нужно не позднее пятидневного периода, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха составляет не более +8 градусов.



По данным Gismeteo, уже предстоящей ночью столбики термометров опустятся до +4 градусов, а завтра днем воздух прогреется только до +13, в среду будет еще холоднее – до +9 градусов, а в четверг – лишь +7. По информации метеосервиса, к концу недели «холодная» пятидневка, описанная в ПП № 354, состоится.

Между тем, как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации города, пока что постановление главы Екатеринбурга о начале отопительного периода не подписано, но если сложатся соответствующие погодные условия, это будет сделано, и запуск тепла все-таки начнется.

Как правило, на то, чтобы согреть весь город, уходит до 10-14 дней. Прошлый отопительный сезон запуск проводили в два этапа, это заняло две недели, батареи нагрелись в домах Екатеринбурга к 30 сентября.

По последним данным (на 31 августа 2022 года), в Екатеринбурге к зиме готово 84% жилого фонда, информация обновится в среду, 7 сентября. По информации министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, сейчас к зиме готово большинство муниципалитетов региона.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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