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Вторник, 6 сентября 2022, 14:07 мск

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Гидрометцентр опубликовал прогноз на сентябрь

Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды на сентябрь. Он отличается от опубликованного ранее. Так, ожидается, что средняя месячная температура воздуха в Екатеринбурге будет в пределах нормы – в прежней сводке Гидрометцентра сообщалось, что первый осенний месяц будет жарче обычного. Что касается осадков, то и здесь никаких аномалий, согласно обновленному прогнозу, не предвидится.

Напомним, осень пришла в Екатеринбург резко, с 3 сентября погода изменилась, воздух быстро остыл, если неделю назад столбики термометров поднимались до отметок в +29 °C днем, то сейчас максимальная температура воздуха составляет +12. В ближайшие дни изменения погоды не ожидается, а власти готовятся к запуску тепла.

Екатеринбург, Елена Сычева

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