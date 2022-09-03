На Среднем Урале стало доступно анонимное самотестирование на ВИЧ

Свердловская область вошла в пятерку регионов России, где доступна программа по самотестированию на ВИЧ-инфекцию. Организаторы проекта – Свердловский центр СПИДа и партнёрская некоммерческая организация «Новая жизнь».

«Свердловская область является одним из лидеров по охвату населения тестированием на ВИЧ в стране. Мы рады дополнительно запустить современный сервис самотестирования, который, безусловно, оптимизирует работу по профилактике ВИЧ-инфекции», – комментирует инновацию главный врач Центра СПИДа Анжелика Подымова.

Как сообщили в ДИПе Свердловской области, набор для самотестирования доступен для заказа на сайте всем желающим старше 18 лет. Его бесплатно и анонимно доставят на дом. Также его можно забрать в ближайшей аптеке. Процедура занимает не более 10 минут, после чего тест показывает точный результат, который необходимо подтвердить в лаборатории.

Каждый набор содержит все необходимое для прохождения теста, а также подробную инструкцию с контактом консультанта. При необходимости пользователь может обратиться на горячую линию +7 800 5506841, чтобы обсудить риски процедуры тестирования. На сегодняшний день самотестирование прошли 200 человек, все получили отрицательный результат.

По состоянию на 1 мая 2021 года в Свердловской области было зарегистрировано 67 380 человек, пораженных ВИЧ-инфекцией, это 1,5% от всего населения.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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