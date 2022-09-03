Задержан мужчина, ранивший ножом 16-летнюю школьницу (ФОТО)

В городе Березовском задержан молодой человек, которого подозревают в покушении на убийство 16-летней школьницы.

Как сообщили в пресс-службе СК России, происшествие взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений. Преступление было совершено в поселке Исток.

Пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что преступление было раскрыто по горячим следам. Микрорайон был оцеплен, в итоге злоумышленнику скрыться и залечь на дно не удалось. Им оказался молодой человек из соседнего города Берёзовского. Сообщение о преступлении поступило от бригады скорой помощи 2 сентября в 15:25 часов. Пострадавшая 16-летняя девушка с множественными ранениями находится в реанимации. Подозреваемый содержится под стражей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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