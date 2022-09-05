Подросток, изрезавший ножом школьницу, заключен под стражу до 1 ноября

В Екатеринбурге определена мера пресечения подростку, который напал на 16-летнюю школьницу с ножом и тяжело ранил. Подозреваемому вменяется уголовная статья «Покушение на убийство из хулиганских побуждений». По ходатайству следствия суд заключил обвиняемого под стражу до 1 ноября 2022 года включительно. Как уточнили «Новому Дню» в следственном комитете, обвиняемый – 2007 года рождения, то есть несовершеннолетний.

Место преступления. Фото СУ СКР по Свердловской области

Нападение на школьницу случилось днем 2 сентября у дома по улице Земледелия в Екатеринбурге. По версии следствия, подросток нанес несколько ножевых ранений девушке с целью убить ее. Причем ранее он не был с ней знаком. Девушка оказала активное сопротивление нападавшему, и только осталась жива. Сейчас она находится в больнице.

Как ранее писал «Новый День», подросток был задержан по горячим следам. Полиция оцепила весь микрорайон, в итоге подозреваемого быстро задержали. Юноша оказался из соседнего города – Березовского. Сыщики изъяли у него орудие преступления – большой кухонный нож.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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