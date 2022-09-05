На пожаре в неблагополучной семье погиб трехлетний ребенок

При пожаре в поселке Первомайском Пригородного района погиб 3-летний мальчик. Прокуратура организовала проверку.
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, частный деревянный дом загорелся накануне вечером из-за того, что 32-летняя мать ребенка курила в постели. Женщина госпитализирована с ожогами 20% поверхности тела. Ее сожитель не пострадал. Двое старших детей в день трагедии находились у своего родного отца.
Многодетная мать состоит на учете в полиции в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей и злоупотреблением алкоголем.
По результатам проверки прокуратурой будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
Пригородный район, Елена Владимирова
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