Погибшего на пожаре ребенка пытались спасти соседи (ФОТО)

В полиции рассказали о пожаре в поселке Первомайском, где погиб трехлетний ребенок.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мальчик, скорее всего, отравился продуктами горения. «Малыша попытались спасти соседи, которые извлекли его из горящего дома, но, к большому сожалению, прибывшей бригаде врачей спасти его не удалось. Также из жилища в ЦГБ № 4 города Нижнего Тагила была госпитализирована мать погибшего – женщина, 1990 г.р., с 20 процентами ожогов тела, в нетрезвом состоянии. Пожар вспыхнул в спальне, с места происшествия изъято большое количество окурков и другие вещдоки. Собранные по данному факту материалы полиция направила в районный отдел Следственного комитета», – отметил полковник Горелых.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что по факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Следствием СК России проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз.

Как уже сообщал «Новый День», частный деревянный дом загорелся вчера вечером. По предварительной версии, мать погибшего ребенка пьяная курила в постели. К счастью, двое ее старших детей в этот день были у своего отца.

Пригородный район, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»