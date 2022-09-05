Екатеринбургская полиция записала в экстремисты панков

УМВД по Екатеринбургу обеспокоено молодежными неформальными объединениями экстремистской направленности. В их число полицейские записали в том числе футбольных фанатов и панков, тем более что завербовать в них могут через интернет.

«Экстремистская деятельность может носить как индивидуальный, так и групповой характер. Существует масса неформальных объединений экстремистской направленности, как правило, молодежных. К неформальным молодежным группам можно отнести футбольных фанатов, отличающихся от обычных болельщиков, которые поддерживают свою команду, проявлением агрессии, ненависти к другим соперникам. Данные группы устраивают массовые беспорядки при проведении матчей, драки, потасовки с представителями других команд. Также есть группы скинхедов, панков, недавно признанное экстремистской направленности неформальное движение «АУЕ» и многие другие. В экстремистские и террористические организации подростков вербуют через Интернет», – рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Вербовщики ищут слабые места потенциальных жертв. Чтобы не попасть под пагубное влияние этих неформальных объединений, в полиции рекомендуют не принимать всех подряд в «друзья», не откровенничать в общедоступных группах и на форумах. Кроме того, полицейские напоминают, что все написанное в Сети контролируется сотрудниками по профилактике экстремизма – как с помощью специальных программ, так и лично полицейским, читающими страничку в соцсети.

Екатеринбург, Марина Иванова

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