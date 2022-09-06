Футбольные фанаты требуют извинений от полиции: «Мы не экстремисты»

Партию «Зеленая альтернатива» возмутило, что УМВД по Екатеринбургу записало футбольных фанатов в число молодежных объединений, склонных к массовым беспорядкам. Активисты не согласны с тем, что фанатов приравняли к экстремистам, и теперь требуют извинений.

В партии подчеркивают, что в ее рядах – тоже немало футбольных фанатов, в том числе – ее лидер Руслан Хвостов. Там также указывают на то, что многие фанаты ездили в ЛДНР для оказания гуманитарной помощи людям и животным. «Видимо, екатеринбургские полицейские не знают, что прямо сейчас интересы государства, которому они служат, отстаивает на передовой военное подразделение «Española», на 100% состоящее из футбольных фанатов со всей России», – пишут они.

«Прекратите демонизировать футбольных фанатов. Это не кучка каких-то маргиналов, а целая социальная прослойка. Фанаты работают в крупных компаниях, банках, государственных структурах, шоу-бизнесе, киноиндустрии и самых разных местах, как и все остальные нормальные люди. Они пропагандируют здоровый образ жизни и профессиональный спорт. В конце концов, они участвуют в СВО. Под командованием Испанца (командира подразделения «Española») много моих друзей, которым мы помогаем, по мере возможностей», – заявил лидер партии Руслан Хвостов.

Напомним, накануне УМВД по Екатеринбургу выпустило предостережение для молодежи – как не попасть в экстремистские организации. «Экстремистская деятельность может носить как индивидуальный, так и групповой характер. Существует масса неформальных объединений экстремистской направленности, как правило, молодежных. К неформальным молодежным группам можно отнести футбольных фанатов, отличающихся от обычных болельщиков, которые поддерживают свою команду, проявлением агрессии, ненависти к другим соперникам. Данные группы устраивают массовые беспорядки при проведении матчей, драки, потасовки с представителями других команд. Также есть группы скинхедов, панков, недавно признанное экстремистской направленности неформальное движение «АУЕ» и многие другие. В экстремистские и террористические организации подростков вербуют через Интернет», – говорится в сообщении.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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