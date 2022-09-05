Соперником мэра Пелыма на выборах станет директор диспетчерской службы

В Пелыме завершила работу конкурсная комиссия по отбору кандидатур на пост главы муниципалитета.

Как сообщается на официальном сайте Пелыма, комиссия вынесла на голосование местных депутатов двух претендентов. Это Шахит Алиев, действующий глава, который занимает свой пост с 2009 года. Сейчас он идет уже на четвертый срок полномочий. Его соперница – директор МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба» Пелыма Ирина Михайлевич.

Депутаты сделают свой выбор на ближайшем заседании думы.

Пелым, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»