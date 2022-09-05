В Свердловской области создадут центр адаптации мигрантов

Свердловская область станет одним из регионов, где появится центр адаптации мигрантов. Как сообщил сегодня на пресс-конференции глава регионального департамента по труду и занятости Дмитрий Антонов, подготовительная работа уже идет.

«Вопрос прорабатывается. Он не совсем в ведении департамента, но, насколько я знаю, письма от ФАДН (Федеральное агентство по делам национальностей, – прим. ред.) мы получили, и сейчас идет достаточно активный дискурс, какую из моделей адаптации применять, что она будет в себя включать, какой должен быть конечный результат. Идет пакетная работа. Думаю, скоро увидим результаты», – прокомментировал Антонов.

Добавим, в конце августа идею создания адаптационных центров для иностранцев, прибывающих в Россию на заработки, обсудили глава ФАДН Игорь Баринов и президент Владимир Путин. Баринов уточнил, что такие центры могут появиться в нескольких пилотных регионах. Путин идею поддержал.

В ходе той встречи президент призвал не допускать социальной изоляции мигрантов. Заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Свердловской области Александр Блинов, отвечая на вопрос «Нового Дня» сегодня во время пресс-конференции, заметил, что в полиции никакой солильной изоляции мигрантов не отмечают.

«В Свердловской области работает совет по делам национальностей, в рамках этой площадки любые проблемы могут быть подняты представителями тех национальностей, которые в области проживают и работают, занимают активную социальную позицию, ведут бизнес. Я полностью с Александром Николаевичем согласен, не совсем уместно ставить вопрос изоляции. Вопрос стоит в адаптации и интеграции. Когда люди приезжают впервые, они не адаптированы, они опираются на те правила и нормы, которые приняты в стране исхода», – считает Антонов. По его словам, мигрантов принимает диаспора, а механизм работы с диаспорами является эффективным, главное не замалчивать проблемные вопросы.

«Я согласен с коллегами, в Российский Федерации, в Свердловской области не существует формальных ограничений, которые не позволяют мигрантам ощущать изоляцию. Гораздо важнее преодолеть какую-то культурную составляющую изоляции. Человек, находящийся в другой стране, пытается создать какое-то микросообщество, человек всегда стремится к личному комфорту, и это не означает, что это всегда плохо. Но когда этот комфорт превращается в замкнутость, в изоляцию, в первую очередь, культурную, это может привести к определенным последствиям», – добавил председатель Уральской гильдии преподавателей русского языка как иностранного Алексей Боталов. По его мнению, в первую очередь надо решить проблему с культурной изоляцией – госорганы могут помочь решить проблемы с оформлением документов, разъяснить права, а культурная изоляция может вообще по началу быть незаметной для окружающих, копиться и привести к печальным результатам. «Изучение русского языка, российской культуры, – это важный элемент [преодоления] культурной изоляции», – отметил он.

В Свердловскую область в этом году приехали почти 150 тысяч мигрантов, чаще всего приезжают из Таджикистана (48%), Узбекистана (28%) и Киргизии (12%). Порядка 70 % иностранцев приезжают ради работы.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/770504.html

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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