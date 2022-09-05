Гаишники анонсировали новые рейды – будут проверять тонировку

Пресс-служба Госавтоинспекции Екатеринбурга предупредила о рейдах, которые пройдут во вторник и среду, 6 и 7 сентября, в уральской столице. В эти дни сотрудники ГИБДД города будут прицельно ловить затонированные автомобили.

Те, у кого светопропускаемость лобовых и передних боковых стекол окажется ниже 70%, будут оштрафованы в соответствии с ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ. Санкция за первое нарушение составляет 500 рублей, за повторное – серьезнее, так как если «копченый» автомобиль остановили второй раз, то это расценивается как неповиновение законному требованию полицейского, а это уже ст. 19.3 КоАП РФ. Окончательное решение в таком случае выносит суд.

Отметим, с начала года в Екатеринбурге за неправильную тонировку оштрафовали уже 17 тысяч водителей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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