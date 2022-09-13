Упорного любителя тонировки отправили в суд

В Екатеринбурге Октябрьский райсуд признал местного автомобилиста виновным в неповиновении законному требованию сотрудников полиции. 23-летний водитель вазовской «четырки» не захотел снимать со своей машины тонировку, когда его остановил патруль ГИБДД, сообщили в пресс-службе ведомства. В итоге суд назначил молодому человеку штраф – он заплатит 3,5 тысячи рублей.

Рейды по поиску нарушителей, которые затемняют лобовые и передние боковые стекла автомобилей проходили на прошлой неделе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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