Самолет, вылетевший из Екатеринбурга в Сочи, уже больше часа кружит над Кольцово из-за неисправности

Самолет «Уральских авиалиний», вылетевший в 07:30 из Екатеринбурга в Сочи, больше часа кружит над городом. При взлете обнаружилась неисправность в системе уборки шасси.

«Во время выполнения рейса U6-305 по маршруту Екатеринбург – Сочи на этапе взлёта обнаружилась неисправность в системе уборки шасси. Сейчас самолет вырабатывает топливо для посадки в аэропорту Кольцово», – сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

По данным онлайн-табло Кольцово, самолет вылетел в 07:30. Сейчас авиакомпания подготовила для пассажиров резервный борт. Ожидается, что он вылетит в Сочи в 11:30.

Екатеринбург (Новый День, Анастасия Истомина) – Самолет «Уральских авиалиний», вылетевший в 07:30 из Екатеринбурга в Сочи, больше часа кружит над городом. При взлете обнаружилась неисправность в системе уборки шасси.

«Во время выполнения рейса U6-305 по маршруту Екатеринбург – Сочи на этапе взлёта обнаружилась неисправность в системе уборки шасси. Сейчас самолет вырабатывает топливо для посадки в аэропорту Кольцово», – сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

По данным онлайн-табло Кольцово, самолет вылетел в 07:30. Сейчас авиакомпания подготовила для пассажиров резервный борт. Ожидается, что он вылетит в Сочи в 11:30.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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