Прокуратура: на борту самолета, который кружит над Екатеринбургом, находится 162 пассажира

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку в связи с неисправностью, выявленной после взлета самолета «Уральских авиалиний» из Кольцово. Напомним, из-за неисправности шасси борт уже почти два часа кружит над Екатеринбургом.

Как ранее писал «Новый День», самолет «Уральских авиалиний» вылетел из Екатеринбурга в 07:30. В 08:08 командир сообщил о технической неисправности шасси. С тех пор самолет кружит над Кольцово, чтобы выработать топливо. Посадка запланирована на ближайшие минуты.

«На борту находятся 162 пассажира, из них 6 несовершеннолетних и 6 членов экипажа. Опасный груз отсутствует. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее в пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили, что для пассажиров уже подготовили резервный борт. Он вылетит в Сочи в 11:30.

Добавлено. Самолет благополучно приземлился в Кольцово примерно в 10 часов утра.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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