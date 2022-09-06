В Богдановиче начали строить мост, который избавит город от пробок

Сегодня в ходе рабочего визита в Богданович губернатор Евгений Куйвашев положил начало строительству ключевого инфраструктурного объекта, который должен избавить город от пробок.

«В Богдановиче началось строительство важного объекта – моста через железнодорожные пути, где проходит федеральная трасса Екатеринбург – Тюмень. Установил символический первый знак на месте работ. Строительство рассчитано на три года. И после этого, надеюсь, город навсегда избавится от пробок», – написал Куйвашев в своем телеграм-канале.

В ДИПе уточняют, что Богданович разделён на две части мощным железнодорожным узлом, который представлен Транссибирской магистралью и железнодорожной линией Каменск-Уральский – Егоршино. Когда переезд закрывается, сообщение между северной и южной частью города прерывается, люди не могут попасть в поликлиники, бассейн, парк, автовокзал и другие места. Кроме того, через город проходит федеральная трасса Екатеринбург – Тюмень, где собираются многочасовые, многокилометровые пробки.

Строительство путепровода разбито на три этапа: 2022, 2023, 2024 годы. Общая стоимость строительства составит 324 млн. руб.

Добавим, объем Дорожного фонда Свердловской области в 2021 году составил 27,3 млрд. рублей. Это на 23,2% больше, чем в 2020 году. Из федерального бюджета в 2021 году Свердловская область получила на дороги 7,756 млрд. рублей (больше объема 2020 года на 51,5%). Размер муниципальных дорожных фондов составил 22,5 млрд рублей (на 25% больше, чем в 2020 году), из областного бюджета в них было направлено больше 9 млрд рублей.

Богданович, Елена Владимирова

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