Новый мост на тюменской трассе ликвидирует пробки в Богдановиче

Сегодня свердловский губернатор Евгений Куйвашев открыл движение по новому путепроводу в Богдановиче, что позволит ликвидировать пробки на участке федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень, пересекающем железнодорожный переезд.

Как сообщили в ДИПе, пропускная способность на этом участке вырастет в два раза – с 700 до 1400 машин в час. Новый мост также сократит время прибытия экстренных служб, повысит комфорт пассажиров общественного транспорта. Движение организовано по двум полосам, ширина каждой из которых – 3,5 метра. Также справа и слева оборудованы тротуары для пешеходов.

Напомним, через город проходит федеральная трасса Екатеринбург – Тюмень, где раньше собирались многочасовые, многокилометровые пробки. Кроме того, сам Богданович разделён железнодорожным узлом на две части. Когда переезд закрывается, сообщение между северной и южной частью города прерывается, люди не могут попасть в поликлиники, бассейн, парк, автовокзал и другие места.

Богданович, Елена Владимирова

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