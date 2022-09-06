Детским лагерям выписали штрафов на 1,6 миллиона рублей

По итогам летних проверок в отношении городских и загородных лагерей выписано около 500 штрафов на сумму 1,6 миллиона рублей. Нарушения – такие же, как в прошлые годы: просроченные продукты, плохая уборка территорий, некачественная мебель и площадки.

«Всего за лето было выявлено 1932 нарушения: нарушения санитарно-эпидемиологического режима, нарушения условий и сроков хранения продуктов, отсутствие документов, подтверждающих безопасность и происхождение продукции, несвоевременная уборка и так далее. По итогам проверок составлен 621 протокол об административных правонарушениях, выписано 497 штрафов на сумму 1,6 миллиона рублей, – рассказала на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева. – По организации питания было выдано еще 109 протоколов. 71 килограмм продуктов были сняты с реализации».

Свои проверки проводила и прокуратура. За антисанитарию, несоблюдение антитеррористических мер, небезопасность спортплощадок и другие нарушения надзорное ведомство выдало 70 представлений. Все нарушения были устранены еще в ходе летней кампании.

Вспышка кишечной инфекции этим летом была одна – в лагере «Баранчинские огоньки». Как писал «Новый День», там норовирусом заболели девять детей. Оказалось, что носителям вируса была медработник: они не должны сдавать соответствующие анализы перед сменой, поскольку не участвуют в приготовлении пищи. Но в этом конкретном лагере врач делала кислородные коктейли. Кроме того, к раздаче пищи привлекались вожатые, что делать запрещено.

«Было проведено служебное разбирательство, директор лагеря оштрафован», – рассказала первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева.

Кроме того, два отряда в Серовском районе были вывезены из лагерей из-за энтеровируса. Но, по словам Натальи Моисеевой, заболевания носили «завозной характер», то есть не считаются вспышкой внутри самого лагеря. Несколько детей и педагогов в ходе смен были вывезены из лагерей с коронавирусом – случаи тоже были завозными. Напомним, дети не сдают тест на Covid-19 перед отправкой в лагеря.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»