Екатеринбургский блогер попал под арест за возбуждение ненависти и вражды

Екатеринбургский блогер и активист Максим Румянцев был арестован на 5 суток.

Как сообщается на сайте Чкаловского райсуда Екатеринбурга, Румянцева привлекли к ответственности по ст. 20.3.1 КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Друг Румянцева, журналист Андрей Медведев, утверждает в своем телеграм-канале, что Румянцев пострадал из-за конфликта с водителем маршрутки, приехавшим из соседней республики. Позже эту информацию подтвердил в своем канале сам арестованный.

Напомним, в Екатеринбурге Максим Румянцев стал известен после конфликта в апреле 2019 года в сквере у драмтеатра с другим горожанином, Максимом Шибановым. Румянцев снимал репортаж и позволял себе провокационные высказывания. Шибанов попросил его прекратить, в противном случае обещал «сломать ему челюсть». «За слова отвечаешь? Тогда бей. А если не можешь ударить, тогда и не бросайся словами. Все, девочка, до свидания», – заявил в ответ Румянцев, после чего Шибанов толкнул его. Это стало причиной судебного процесса, который длился полтора года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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