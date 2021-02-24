Суд вдвое уменьшил сумму компенсации, которую Шибанов должен выплатить Румянцеву

Судья Верх-Исетского райсуда Оксана Мамонтова частично изменила приговор мирового судьи, вынесенный 30 ноября 2020 года в отношении Максима Шибанова, который был признан виновным в причинении легкого вреда здоровью православного активиста Максима Румянцева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из приговора суда первой инстанции были изъяты формулировки «свою вину не признал, причиненный вред не загладил». Назначенный Шибанову штраф в размере 35 тысяч рублей судья Мамонтова уменьшила до 5 тысяч, а компенсацию морального вреда Румянцеву – с 30 до 15 тысяч (изначально пострадавший требовал 500 тысяч рублей). Также суд удовлетворил требование Румянцева заплатить ему 23 тысячи рублей – затраты на услуги адвоката в апелляционной инстанции. Работа представителя Румянцева в суде первой инстанции оценена в 57,7 тысяч.

Напомним, конфликт между мужчинами произошел еще в апреле 2019 года в сквере у драмтеатра. Румянцев снимал репортаж и позволял себе провокационные высказывания. Шибанов попросил его прекратить, в противном случае обещал «сломать ему челюсть». «За слова отвечаешь? Тогда бей. А если не можешь ударить, тогда и не бросайся словами. Все, девочка, до свидания», – заявил в ответ оппонент. По словам Румянцева, Шибанов ударил его в лицо, и он упал и сильно ударился затылком. Сам Шибанов настаивал, что лишь легонько толкнул его в плечо.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 24.02.21

Суд приказал «Областной газете» вернуть 38 млн в бюджет. / Во время капремонта с крыши сорвало кусок шифера. Он пробил машину насквозь (ФОТО). / Самолет из Москвы, летевший в Челябинск, пришлось сажать в Екатеринбурге. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»