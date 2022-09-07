Жителя Березовского, который выбросил кошку с балкона, отправили в колонию строгого режима

В Березовском к реальному сроку приговорили мужчину, который в пылу семейной ссоры выбросил с балкона кошку с котенком. Свидетелем стал ребенок, который просил прохожих помочь и спасти животных.

Жуткая история произошла в июне прошлого года. «Новый День» рассказывал об этом: мужчина, женщина и ребенок шли домой, взрослые ругались. Потом они поднялись к себе, ссора продолжилась, а после мужчина, Ян Ашихмин, выбросил кошку и котенка с балкона пятого этажа. По словам соседей, котенок бился в судорогах, рядом был мальчик, который кричал: «Помогите, спасите!» Соседка отвела его в сторону. Взрослую кошку забрали на лечение, котенок погиб.

В апреле Ашихмина приговорили по ч. 1 ст. ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» к 1 году и 8 месяцам лишения свободы условно, но прокуратура обжаловала это решение. «Государственным обвинителем указано, что судом не учтены данные о личности осужденного, который ранее был судим и совершил преступление спустя 1,2 года спустя после освобождения из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение особо тяжкого преступления. На путь исправления не встал. Находясь под административным надзором, неоднократно привлекался к административной ответственности», – прокомментировали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. Свердловский облсуд с доводами согласился.

Живодера отправили в колонию строгого режима на 1 год и 8 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

Березовский, Марина Иванова

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