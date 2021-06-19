После семейной ссоры в Березовском с пятого этажа выбросили кошку с котенком

Жуткая история накануне произошла в Березовском. С балкона пятого этажа дома на Гагарина 15/4 выбросили котенка и кошку. Котенок погиб, кошка выжила, но получила тяжелые травмы. Такую жестокость по отношению к животным проявила семья, в которой произошла ссора.

Паблику «Сила Берёзовского в людях» очевидец конфликта рассказал, что еще на улице заметил семью: мужчина, женщина и ребенок шли домой, взрослые ругались. Потом они поднялись к себе, видимо, ссора продолжилась, и кто-то из взрослых живодеров выкинул животных.

«Мальчик кричал «помогите, спасите». Я услышала это, находясь в своей квартире. Выскочила на балкон – на асфальте лежал котенок, бился в судорогах. Ребёнок был рядом и продолжал кричать. Я выбежала к мальчику, отвела в сторону, чтобы он этого ничего не видел», – рассказала зоозащитнице Ольге Новоселовой другая соседка.

По информации сообщества, соседи обратились в полицию, мальчиком занимается комиссия по делам несовершеннолетних, очевидцы говорят, у него на лице были синяки. Кошку сейчас лечат, потом ей будут искать новый дом.

Фото «Сила Берёзовского в людях»

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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