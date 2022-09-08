Главу Кировграда выберут из мэра, его зама, ранее судимого сотрудника ОВД и энергетика

В Кировграде завершила работу конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы города. Завтра местная дума выберет самого достойного из четырех представленных претендентов.

Как сообщается в решении конкурсной комиссии, в финал прошли: Александр Оськин (глава Кировграда с 2008 года), его заместитель Юрий Лобанов, директор ООО «ЭнергоСервис» Владимир Воробьев и специалист по вопросам миграции местного ОВД Анатолий Коваль, у которого имеется погашенная в 1995 году судимость за превышение должностных полномочий. Добавим, Воробьев и Коваль одновременно являются кандидатами в депутаты Кировградской городской думы от КПРФ. Голосование пройдет 11 сентября.

Кировград, Елена Владимирова

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