Депутат ЕГД не смог обжаловать штраф за дискредитацию ВС РФ

Свердловский облсуд оставил без удовлетворения жалобу депутата Екатеринбургской городской думы Алексея Холодарева. Он пытался оспорить штраф, который ему присудили по административному делу о дискредитации ВС РФ. Как сообщили сегодня в пресс-службе облсуда, постановление Чкаловского районного суда оставлено без изменений, депутат должен выплатить 40 тысяч рублей.

Добавим, Холодарев провел 14 дней в СИЗО за репост ролика «Он вам не Димон», выпущенный ФБК (внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена). Ссылка на фильм была размещена еще в 2017 году.

Екатеринбург, Марина Иванова

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