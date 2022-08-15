Облсуд оставил в силе решение об аресте депутата Холодарева

Областной суд оставил без изменений постановление Октябрьского районного суда Екатеринбурга в отношении депутата ЕГД Алексея Холодарева. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, 10 августа депутат был отправлен под арест на 14 суток. Причиной этого стал пост в соцсети пятилетней давности. В 2017 году Алексей Холодарев разместил на своей странице фильм «Он вам не Димон» организации ФБК, позже признанной экстремистской.

Напомним, 24 февраля Холодарев опубликовал пост с резкой критикой действий президента Владимира Путина и антивоенным лозунгом. После этого он неоднократно критически высказывался о политической ситуации в России. За дискредитацию ВС РФ Холодарев уже был оштрафован на 40 тысяч рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»