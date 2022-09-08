Монеточку разыскивают приставы из-за долга Стасу Костюшкину

Федеральная служба судебных приставов внесла певицу Монеточку в список должников и начала исполнительное производство. Повод – долг в 500 тысяч. Такую сумму она должна была выплатить экс-солисту группы «Чай Вдвоем» Стасу Костюшкину.

Певец отсудил деньги за песню «Мама, я не зигую» – по его мнению, нарушены авторские права, так как трек слишком похож на его песню «Мама, я не танцую». Монеточка в свою очередь заявила, что эта песня – пародия. Судебное разбирательство между артистами началось в Екатеринбурге, в Чкаловском суде, в августе 2021 года. От мирового соглашения стороны отказались. Адвокат певицы предоставил справку с экспертным заключением, что это произведение – пародия, а не плагиат, на что представитель Костюшкина Роман Лалаян возразил: «Певица Монеточка вроде бы не пародист». Экспертиза по сравнению двух песен длилась несколько месяцев. Решение выносил Басманный суд Москвы и признал правоту за Костюшкиным.

Дело Костюшкина и Монеточки о плагиате

В соцсетях эту ситуацию Монеточка назвала комичной и абсурдной и дала свое объяснение, почему популярный в прошлом исполнитель вообще инициировал это разбирательство. «Я выложила трек «Мама, я не зигую» когда училась в школе, у меня не было тогда ни заработка, ни выступлений, не было аккаунта на стриминговых сервисах. Трека по-прежнему ни на каком из них нет, и я давно не пою эту песню. Но почему-то вспомнил про нее Костюшкин только через много лет, когда с меня уже можно что-то стрясти. Ну ок, такой уж человек», – писала певица в соцсетях.

По последним данным, сейчас Монеточка живет в Литве. Она открыто выступила с критикой ситуации на Украине, проводила благотворительные концерты в поддержку украинских беженцев.

Екатеринбург, Марина Иванова

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