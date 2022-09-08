Дацюк вместе с Третьяком заложит камень во вторую очередь арены имени себя

В Екатеринбурге начинается строительство второй очереди «Дацюк-арены», передает «Новый День». Завтра пройдет торжественная церемония закладки первого камня. В ней примет участие сам Павел Дацюк, а также Владислав Третьяк. Кроме того, гостями церемонии станут свердловский губернатор Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Напомним, первая очередь «Дацюк-арены» была открыта в 2016 году. Своим появлением ледовый дворец обязан был победе екатеринбургской команды «Неоплан» в финале Ночной хоккейной лиге. Уральцы выиграли грант в размере 100 миллионов рублей, и эти средства были вложены в строительство спорткомплекса, хоккеист Павел Дацюк поддержал стройку финансово, в ответ власти Екатеринбурга предложили назвать арену его именем. По слухам, сам спортсмен был против.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»