Агитационную речь спикера думы Каменска-Уральского в школе проверит полиция

Агитационное выступление председателя думы Каменска-Уральского Валерия Пермякова на школьной линейке проверит полиция. Об этом «Новому Дню» сообщили в областном избиркоме.

«Протоколы об административных правонарушениях по данной статье избирательная комиссия составлять не вправе. В связи с этим поступившие материалы уже переданы в органы внутренних дел для проведения проверки и принятия мер реагирования», – прокомментировали в ИКСО.

Напомним, Валерий Пермяков выступил 1 сентября с поздравлениями на линейке в школе № 2 в Каменске-Уральском. В своей речи спикер думы рассказал о неких «представителях пятой колонны объединенного Запада», которые хотят сменить власть в Свердловской области. А затем призвал собравшихся голосовать за действующего губернатора Евгения Куйвашева на выборах главы региона. Видео с выступлением Пермякова было размещено в соцсетях, после чего Центр общественного наблюдения Свердловской области начала проверку. Согласно федеральному законодательству, лицам, замещающим выборные муниципальные должности, запрещено проводить агитацию. Также политическая агитация в любом виде запрещена в школах.

Выборы губернатора Свердловской области состоятся в ближайшее воскресенье, 11 сентября. В кампании участвуют пять кандидатов: Евгений Куйвашев («Единая Россия»), Александр Ивачев (КПРФ), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия – за правду»), Александр Демин («Новые люди»), Александр Каптюг (ЛДПР).

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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