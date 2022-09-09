В Свердловской области ликвидировали оперштаб по борьбе с коронавирусом (ДОКУМЕНТ)

В Свердловской области прекращает свое существование оперштаб по борьбе с коронавирусом. Он был создан в самом начале пандемии, 18 марта 2020 года. Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение, согласно которому документ о создании оперштаба признается утратившим силу. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Новый День» уточнил в департаменте информполитики губернатора, каким образом будут решаться вопросы о введении масочного режима или перевода школ на дистант, ответ опубликуем, как только он поступит.

В Свердловской области заболеваемость коронавирусом растет, накануне заболели более полутора тысяч человек, месяц назад фиксировалось около 300 случаев в день. Регион находится в «красной зоне» практически по всем коронавирусным показателям: слишком много заболевших, уровень тестирования низкий, пациентов на ИВЛ много, а коллективный иммунитет не дотягивает до положенных 80% – он вообще стремится к нулю.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»