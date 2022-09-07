Число заболевших коронавирусом в Свердловской области снова растет

В Свердловской области за последние сутки 1421 человек заболел коронавирусом, госпитализирован 137 человек, один заболевший скончался. С начала пандемии официально от коронавируса погибли 10 805 жителей региона.

Последние месяцы заболеваемость коронавирусом пошла в рост. В первых числах сентября в регионе ежедневно заражались более полутора тысяч человек. Вчера оперштаб сообщил о 1297 заболевших. Свердловская область находится в «красной зоне» практически по всем коронавирусным показателям: слишком много заболевших, уровень тестирования низкий, пациентов на ИВЛ много, а коллективный иммунитет не дотягивает до положенных 80% – он вообще стремится к нулю. Данные о вакцинации федеральный штаб не обновлял с 12 августа.

Екатеринбург, Марина Иванова

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