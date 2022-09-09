Третьяк и Дацюк заложили камень в новую арену в Екатеринбурге (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге на территории спорткомплекса «Юность» прошла церемония закладки первого камня в будущую вторую очередь «Дацюк-арены». В ней приняли участие собственно Павел Дацюк, глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк, а также уральский полпред Владимир Якушев, свердловский губернатор Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Главе региона легендарный советский хоккеист вручил грамоту – за вклад в развитие этого вида спорта, приурочив награждение к годовщине легендарной же суперсерии СССР-Канада. После гости отправились на экскурсию по «Дацюк-арене».

Первую очередь комплекса построили несколько лет назад, когда екатеринбургская команда «Неоплан», играющая в Ночной хоккейной лиге, выиграла финал любительского чемпионата и получила 100 млн рублей на ледовый дворец, а Павел Дацюк согласился поддержать стройку финансово, за что объект и назвали его именем. С тех пор уральские хоккеисты (других команд) еще несколько раз побеждали в финале НХЛ, в Екатеринбурге появилось еще несколько ледовых арен. Деньги на новую нашли таким же способом, через победу в любительском чемпионате страны. На сей раз главный приз Ночной хоккейной лиги выиграла команда «СВ металл». Строить новый лед решили снова на территории «Юности».

Решение не бесспорное – ради строительства, по информации «Нового Дня», снесут историческое здание «Юности», где сейчас занимаются конькобежцы. Примечательно – это «родной» вид спорта для свердловского профильного министра Леонида Рапопорта. Его, правда, на сегодняшнем мероприятии не было, из минспорта присутствовал только зам Андрей Зяблицев. «Скорее всего, оставят конькобежцам ледовый круг и «чуланку» в новом здании дадут. Но это после строительства. Что будет до момента ввода нового объекта, где они будут заниматься, пока непонятно», – сказал собеседник «Нового Дня», попросивший сохранить инкогнито.

Впрочем, стройка не должна занять много времени. Первая очередь «Дацюк-арены» была сдана очень быстро – приз в 100 млн был получен весной 2014 года, а торжественное открытие состоялось уже в августе 2016-го.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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