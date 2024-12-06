Вторая очередь «Дацюк Арены» откроется в январе 2025 года

Торжественное открытие второй очереди «Дацюк Арены», расположенной на территории спортивного комплекса «Юность», состоится в январе 2025 года. Об этом заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов в эфире информационной программы на телеканалах «Россия 24» и «Россия 1».

«До конца года мы этот объект сдаем. А в январе здесь пройдет первый международный молодежный турнир, в котором будут принимать участие хоккеисты из городов Российской Федерации и Республики Беларусь», – рассказал он.

Как уже сообщал «Новый День», церемония закладки первого камня в будущую вторую очередь «Дацюк-арены» состоялась в октябре 2022 года. В ней приняли участие сам Павел Дацюк, глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк, а также уральский полпред Владимир Якушев, свердловский губернатор Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Новое здание площадью 8500 кв. м станет продолжением первой очереди «Дацюк Арены». На втором этаже разместится ледовая площадка 26 х 61 м. В новом спортивном комплексе также оборудуют тренировочные залы площадью 600 кв.м, 9 раздевалок с душевыми и санузлами общей площадью 570 кв. м, комнаты для тренеров, административные помещения и столовую.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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