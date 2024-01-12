Каток «Юность» закрывается для массовых катаний из-за строительства нового спортивного комплекса (ФОТО)

Ледовый стадион «Юность» завершает сезон массовых катаний и будет доступен только для тренировок конькобежцев. До конца этой недели екатеринбуржцы еще смогут посетить каток, а уже с 15 января начнутся строительные работы второй очереди «Дацюк Арены».

Как сообщили в пресс-службе СШОР «Юность», новое здание площадью 8500 кв. м станет продолжением первой очереди «Дацюк Арены». На втором этаже разместится ледовая площадка 26 х 61 м. В новом спортивном комплексе также оборудуют тренировочные залы площадью 600 м², 9 раздевалок с душевыми и санузлами общей площадью 570 м², комнаты для тренеров, административные помещения и столовую. Интерьер будет выполнен в стиле «лофт» с узнаваемыми элементами фирменного стиля «Юности».

«Пользоваться новым комплексом будут в основном хоккеисты, конькобежцы и футболисты, а посетители катка и легкоатлеты, которые тренируются на стадионе в теплый сезон, получат комфортные помещения для переобувания и гардеробные зоны. Территория стадиона застраиваться не будет. Конькобежцы продолжат тренировки на льду до конца сезона, а новый сезон-2024/2025 уже проведут в привычном тренировочном режиме», – пояснили в пресс-службе организации.

Строительство нового здания должно завершиться к концу 2025 года.

Массовые катания продолжаются еще 3 дня. Каток будет работать 12 января с 19:00 до 22:00, 13 января – с 17:00 до 22:00, 14 января – с 15:00 до 22:00.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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