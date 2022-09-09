Храм-памятник, книги соболезнований и автопробег: что связывает Екатеринбург и королевскую семью Британии

Покойная королева Великобритании Елизавета II никогда не бывала в Екатеринбурге. Тем не менее определенные связи между Свердловской областью и британской королевской семьей существовали. Особенно активно они развивались в эпоху губернатора Эдуарда Росселя, при котором было открыто генеральное консульство Великобритании в Екатеринбурге.

Самым большим другом Урала из династии Виндзоров был кузен королевы, принц Майкл Кентский (р. 1942). Его высочество познакомился с Эдуардом Росселем еще в конце 1990-х. В апреле 2001 они встретились на международном экономическом форуме «Россия-2001» в Лондоне. Тогда принц Майкл интересовался ходом строительства Храма-на-Крови и выразил готовность оказать финансовую помощь этому проекту. Отметим, что принцу дали имя «Майкл» в честь его троюродного дяди, великого князя Михаила Романова, брата российского императора Николая II.

В июне того же года Россель и принц Майкл Кентский встретились уже в пятый раз, теперь – в Екатеринбурге. Россель дал коллективное интервью журналистам, которых привез его высочество. Представители ведущих британских газет – «Таймс», «Дейли телеграф», «Индепендент», «Гардиан» – в течение часа задавали губернатору вопросы, касавшиеся самых разных тем – от распространения наркотиков до проблем федерализма.

На все события в королевской семье Британии до недавних пор свердловчане могли отреагировать через генеральное консульство. Например, в апреле 2002 года там открылась книга соболезнований по случаю смерти королевы-матери Елизаветы (1900-2002). За 7 дней соболезнования британской королевской семье успели выразить губернатор Россель, премьер-министр Свердловского правительства Алексей Воробьев, мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, а также порядка 50 горожан – пенсионеров, студентов и ветеранов. Кроме того, уральцы выражали свои соболезнования при помощи телефонной, факсовой связи, электронной почты и телеграмм.

В 2003 году на Урале состоялось, пожалуй, самое значимое событие с участием британского принца крови. Майкл Кентский решил провести автопробег на ретро- автомобилях по маршруту Екатеринбург – Санкт-Петербург. Акция была приурочена к 300-летию города на Неве. Тогда Майкл Кентский заметил, что за внешней развлекательностью автопробега, кроется очень серьезная содержательная составляющая. Подвижническая деятельность принца была направлена на укрепление российско-британских деловых и гуманитарных контактов. Как заметил тогда принц, за последние десять лет в России произошли разительные перемены и они особенно заметны в Свердловской области.

Как уже сообщало наше агентство, автопробег не прошел без неожиданностей. 20 мая колонна из 15 ретро-автомобилей Bentley в назначенный час не пересекла границу Свердловской области и Пермского края. Впрочем, вскоре они нашлись, а Майкл Кентский заявил, что «автомобили Bentley чувствуют себя на российских дорогах хорошо». Пробег успешно завершился в Петербурге.

В 2006 году в Музее изобразительных искусств в Екатеринбурге сотрудники Британского консульства и гости дипмиссии массово отметили 80-й день рождения Елизаветы II. На торжество были приглашены более 400 гостей из консульского округа, включающего 11 областей, автономных округов и республик РФ. Среди приглашенных были представители администраций, бизнеса, крупных предприятий, науки, культуры и образования, которые поддерживали связи с Великобританией и стремились развивать британо-российские взаимоотношения.

После ухода Росселя с поста губернатора свердловско-британские отношения несколько охладели. Однако в 2009 году известный политтехнолог Станислав Белковский сделал громкое заявление о возможности реставрации монархии в России. «Оптимальный (хотя совсем не единственный) кандидат на престол – принц Майкл Кентский, двоюродный брат британской королевы Елизаветы II и легитимный потомок новомученика Николая II», -заявил он.

В 2017 году глава Екатеринбурга Евгений Ройзман пригласил членов королевской семьи Великобритании на столетие расстрела семьи Романовых в Ипатьевском доме, который отмечали в 2018 году. «Поскольку британскую и российскую короны связывали кровные узы, Ройзман через посла передал приглашение членам королевской семьи Великобритании присутствовать на мероприятиях, приуроченных к Царским дням в уральской столице», – говорилось в сообщении пресс-службы мэра. Впрочем, ни королева, ни ее родные на приглашение Ройзмана не откликнулись.

Принц Майкл Кентский в последний раз приезжал в Екатеринбург в 2019 году. Тогда он посетил Храм на Крови и Музей святой Царской семьи в культурно-просветительском центре «Царский». «Я очень рад видеть всё, что сделано здесь для того, чтобы сохранить память этого места. То, что произошло более 100 лет назад с царской семьёй, производит на меня очень сильное впечатление», – цитировала слова принца пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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