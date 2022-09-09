У британского консульства выставили портрет королевы (ФОТО)

В Екатеринбурге у входа в британское консульство появился портрет умершей накануне королевы Елизаветы II.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», утром на крыльце неработающей дипмиссии лежали две красные гвоздики, к середине дня к ним добавились фотоснимок в траурной рамке, четыре белые розы и флаг Великобритании. Его украсили черной лентой и водрузили на флагшток на стене консульства.

Как передает корреспондент «Нового Дня», какого-либо ажиотажа у британского консульства не наблюдается.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II скончалась накануне, 8 сентября, в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Королева правила 70 лет.

Как были связаны королевская семья и Екатеринбург, можно почитать здесь.

Екатеринбург, Елена Васильева

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