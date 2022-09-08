Королева Великобритании Елизавета II скончалась

Букингемский дворец в четверг, 8 сентября официально сообщает, что Королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Королева правила Британией, Канадой и Австралией 70 лет.

На сайте Букингемского дворца сообщается: «Королева мирно умерла в Балморале сегодня днем. Король и королева-консорт (Чарльз и Камилла, – прим. ред) будут оставаться в Балморале эту ночь и вернутся в Лондон завтра».

Сообщается, что трон Соединенного королевства по закону переходит принцу Чарльзу. Ему 74 года. При этом он необязательно будет Карлом III, поскольку может сам выбрать себе тронное имя (например, Георга VI в повседневной жизни звали Альбертом).

Королева Елизавета II была на троне дольше всех из британских монархов – 70 лет. За время правления Елизавета II в Великобритании сменилось 15 премьер-министров – от Уинстона Черчилля до Лиз Трасс, которую королева назначила на должность всего несколько дней назад.

После распада Британской империи, Елизавета II осталась главой Содружества и королевой (кроме Британии) 14 независимых государств: Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Белиза, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа – Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых островов, Тувалу и Ямайки.

В 1994 году Елизавета II единственный раз посетила Россию, тогда она побывала в Москве и в Санкт-Петербурге.

Лондон, Иван Бабурин

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