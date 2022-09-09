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Пятница, 9 сентября 2022, 08:28 мск

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У британского консульства в Екатеринбурге появились цветы (ФОТО)

На ступенях здания британского консульства в Екатеринбурге сегодня утром появились две гвоздики, передает корреспондент РИА «Новый День».

Напомним, накануне, 8 сентября, Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Королева правила Британией, Канадой и Австралией 70 лет.

Трон Соединенного королевства по закону переходит принцу Чарльзу. Ему 74 года. Он займет трон под именем Карла III.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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