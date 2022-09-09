Отопительный сезон в Екатеринбурге начнется 12 сентября

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о начале отопительного сезона в городе с 12 сентября.

Как говорится в документе, с этого дня начнется заполнение систем теплоснабжения и подача тепла потребителям. В мэрии уточнили, что подключение пройдет в два этапа. В ходе первого тепло появится примерно у 80% потребителей, во время второго – у остальных. По опыту прошлых лет, запуск тепла во всем городе занимает 10 дней.

В первую очередь тепло традиционно будет подано в социальные учреждения – детские сады, школы, больницы и так далее. Управляющим компаниям и ТСЖ предложено начислять населению плату за отопление начиная с фактической даты начала подачи тепла.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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