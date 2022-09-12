В Екатеринбурге начался отопительный сезон: в некоторых домах батареи уже теплые

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня начинается отопительный сезон. Тепло уже дали жителям Академического, начинают подключать школы и детсады по всему городу.

Подключение пройдет в два этапа. Как ранее сообщали в мэрии Екатеринбурга, в первую очередь тепло традиционно будет подано в социальные учреждения – детские сады, школы, больницы и так далее. Кроме того, на первом этапе (в течение этой недели) тепло получат 80% жителей многоквартирных домов.

Второй этап подключения домов начнется после того, как на четырех участках закончатся работы по реконструкции тепломагистралей. По информации мэрии, ремонт завершат до 20 сентября, к 22-му в домах станет тепло. Речь идет о некоторых кварталах Верх-Исетского района, ЖБИ и Автовокзала. Ремонт трубопроводов не повлияет не подключение детсадов и школ: их запустят на первом этапе, даже если они относятся к ремонтируемым участкам.

Управляющим компаниям и ТСЖ предложено начислять населению плату за отопление начиная с фактической даты начала подачи тепла.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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