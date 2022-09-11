За два часа на выборах губернатора проголосовали меньше 5% избирателей

Оглашена первая явка на выборах губернатора Свердловской области – по состоянию на 10:00.

Как сообщили «Новому Дню» в областном избиркоме, число избирателей, принявших участие в голосовании по состоянию на 10:00, составило 122 179 человек (3,70%).

Также в избиркоме рассказали, что на избирательные участки направлены 9 493 наблюдателя, – 6895 от Общественной палаты Свердловской области и 2 598 от политических партий, избирательных объединений и выдвинутых ими кандидатов.

Кроме того, на выборы свердловского губернатора аккредитованы 433 журналиста от 105 СМИ.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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