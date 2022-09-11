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Воскресенье, 11 сентября 2022, 14:06 мск

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Глава ЦИК попросила не подводить итоги выборов до 14 сентября. Объясняем, что это значит

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова попросила не подводить итоги выборов губернаторов до 14 сентября. Мы уточнили в местной комиссии, что это значит и было ли такое раньше.

«Уважаемые коллеги, все вы получили мое письмо с рекомендацией не подводить итоги выборов раньше 14 сентября. Это касается выборов высших должностных лиц регионов и депутатов законодательных органов власти субъектов. Такие крупные кампании у нас проходят в 18 регионах. Я уверена, что вы именно так и поступите – в соответствии с нашей рекомендацией, – такое сообщение Эллы Памфиловой распространяет Центральная избирательная комиссия России. – Вы знаете, как мы очень трепетно и внимательно относимся к тому, чтобы все поступившие жалобы и обращения были внимательнейшим образом рассмотрены перед тем, как комиссии будут подводить итоги выборов. Времени до среды вполне достаточно для того, чтобы обратиться в соответствующую комиссию, если у кого-то будут серьезные основания для этого».

В пресс-службе избирательной комиссии Свердловской области корреспонденту «Нового Дня» пояснили, что такая практика была и раньше: официальные с юридической точки зрения итоги подводят не на следующий день после голосования. «Имеются в виду юридически значимые действия: заседание избирательной комиссии, на котором члены всецело рассмотрят данные голосования, рассмотрят все поступавшие жалобы, после чего будет принято постановление о результатах выборов. В Свердловской области у нас и в прошлые годы заседания проходили не на следующий день после голосования. В этом году такое заседание изначально было запланировано на 14 сентября, соответственно, 14 сентября и будет принято постановление, – пояснили «Новому Дню» в пресс-службе избирательной комиссии Свердловской области. – Но это не значит, что мы не будем публиковать предварительные данные. Никто ничего скрывать не будет. Данные публикуются в рабочем режиме, как всегда».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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