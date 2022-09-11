На 15 часов явка на выборах губернатора не достигла даже 20%

По данным на 15 часов в Свердловской области проголосовали 19,84% избирателей. Это намного меньше, чем на прошлых губернаторских выборах: в 2017 году к этому времени было 26,68%.

По данным сайте облизбиркома, больше всего избирателей отдали голоса в поселке Уральский (более 41%), в Гарях (почти 38%), Таборах (37%), в Серове (почти 32%). В Екатеринбурге в разных районах явка составляет от 14 до 16%.

К текущему часу Центр общественного наблюдения нарушений не зафиксировал.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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