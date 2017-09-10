На выборах губернатора в Свердловской области проголосовало 26% избирателей, Екатеринбург – в аутсайдерах

По состоянию на 15 часов явка на выборах губернатора Свердловской области составила 26,68%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до завершения голосования остается четыре часа, избирательные участки закроются в 20:00. Пока явка на голосование в Екатеринбурге отстает от среднеобластной. В уральской столице проголосовали лишь 16,16% избирателей – это 174,2 тысячи человек. В целом интерес к региональным выборам в Екатеринбурге несколько ниже, чем в 2013 году, когда город выбирал местную думу и главу города. Тогда на 15 часов участки посетили уже 19,18% избирателей.

Между тем, в целом по области явка составила пока 26,68%. Наибольшая явка отмечается в Артемовском – 41,25%, Верхней Салде 42,78%, Волчанске 43,34%, Ирбите 43,19%, Краснотурьинске 41,36%, Серове 44,78%, а также в Свободненской поселковой управе – 46,28%.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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