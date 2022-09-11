На выборах губернатора в списке избирателей нашли несовершеннолетнего

В Екатеринбурге на одном избирательных участков, где сегодня проходит голосование по выбору губернатора Свердловской области, списках был обнаружен несовершеннолетний. В документах избирательной комиссии значилось, что он родился в 2000 году, тогда как на самом деле год его рождения 2007-й.

«Юристы Центра общественного наблюдения выяснили, что членами участковой комиссии была выявлена техническая ошибка. В строгом соответствии с установленным порядком сведения о данном гражданине были исключены», – сообщили в ЦОН.

Екатеринбург, Елена Сычёва

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