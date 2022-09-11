Явка на выборах губернатора – чуть больше четверти

Явка на губернаторских выборах свердловской области на 18:00 составляет чуть больше четверти – 25, 09%. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона. В голосовании приняли участие более 828 тысяч человек.

«Общее количество обращений, поступивших во все комиссии – 44 (37 – справочно-разъяснительные, 1 жалоба поступила в Избирательную комиссию Свердловской области, 6 – в нижестоящие комиссии)», – сообщили в ИКСО.

Екатеринбург, Елена Сычёва

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