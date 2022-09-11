российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 11 сентября 2022, 19:22 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин

В Свердловской области завершилось голосование

Выборы губернатора Свердловской области завершены. Избирательные участки закрылись ровно в 20:00. Участковые комиссии приступили к подсчету голосов.

Первые предварительные данные о результатах голосования появятся ближе к полуночи. Окончательная явка станет известна только завтра.

Напомним, что в 18 часов на участки пришли всего 25% избирателей.

Также в Свердловской области завершилось голосование в 53 муниципалитетах, где жители выбирали новые составы местных дум.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Выборы, Общество, Политика, Россия,