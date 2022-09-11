Куйвашев побеждает в первом туре губернаторских выборов

Появились первые предварительные данные о результатах голосования на выборах губернатора Свердловской области. Согласно информации ГАС «Выборы» на 21:13, голоса распределились следующим образом:
Евгений Куйвашев – 68,21%
Александр Ивачев – 10,93%
Андрей Кузнецов – 8,25%
Александр Демин – 7,53%
Александр Каптюг – 3,03%
Данные приводятся по 4489 действительным бюллетеням.
Если тенденция разрыва между кандидатами сохранится, то действующий губернатор Евгений Куйвашев переизбирается на новый срок в первом туре. Отметим, что экзитполы также прогнозируют уверенную победу кандидата «Единой России».
Екатеринбург, Валентина Ярославцева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube