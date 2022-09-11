Куйвашев побеждает в первом туре губернаторских выборов

Появились первые предварительные данные о результатах голосования на выборах губернатора Свердловской области. Согласно информации ГАС «Выборы» на 21:13, голоса распределились следующим образом:

Евгений Куйвашев – 68,21%

Александр Ивачев – 10,93%

Андрей Кузнецов – 8,25%

Александр Демин – 7,53%

Александр Каптюг – 3,03%

Данные приводятся по 4489 действительным бюллетеням.

Если тенденция разрыва между кандидатами сохранится, то действующий губернатор Евгений Куйвашев переизбирается на новый срок в первом туре. Отметим, что экзитполы также прогнозируют уверенную победу кандидата «Единой России».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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