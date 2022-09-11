Куйвашев набирает 65% голосов на губернаторских выборах

Избирательная комиссия Свердловской области опубликовала предварительные результаты подсчета голосов во всем регионе. Согласно данным ГАС «Выборы» на 21:45, голоса распределились так:

Евгений Куйвашев – 65,40%

Александр Ивачев – 13,27%

Андрей Кузнецов – 8,79%

Александр Демин – 7,02%

Александр Каптюг – 3,20%

Подсчитано 45049 действительных бюллетеней. 1070 бюллетеней оказались испорчено, это около 2,3%.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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