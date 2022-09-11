Куйвашев набирает 65% голосов на губернаторских выборах

Избирательная комиссия Свердловской области опубликовала предварительные результаты подсчета голосов во всем регионе. Согласно данным ГАС «Выборы» на 21:45, голоса распределились так:
Евгений Куйвашев – 65,40%
Александр Ивачев – 13,27%
Андрей Кузнецов – 8,79%
Александр Демин – 7,02%
Александр Каптюг – 3,20%
Подсчитано 45049 действительных бюллетеней. 1070 бюллетеней оказались испорчено, это около 2,3%.
Екатеринбург, Валентина Ярославцева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube